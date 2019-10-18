"Віддала найдорожче!" Трирічна дочка воїна АТО зворушила жителів Дніпра

Маленька Іванна, дочка відомої дніпровської волонтерки Оксани Дубинчук і воїна АТО Стаса Міхєєва, здивувала перехожих милим вчинком на День захисника України.

Історією про те, як дитина "віддала найдорожче" перехожим, поділилася радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.

"У День захисника біля музею АТО всіх здивувало маленьке Янголятко, дівчинка ходила серед людей і дарувала всім каштани. Удачі тобі, малятко, щоб ти жила під мирним небом України!", - написала Губа.

Трирічна дочка воїна АТО зворушила жителів Дніпра Facebook Тетяни Губи

У коментарях до публікації відгукнулися "щасливчики", які отримали незвичайний подарунок від дівчинки. Мама Іванни зазначила, що в той момент каштани були для неї найдорожчими речами і вона дуже хотіла ними поділитися.

"А головне, що всі задоволені. Територію музею прибрали від каштанів. А всім, кому могла - подарувала радість. Мама пишається. А ще ті каштани можна посадити, ось тобі і кругообіг добра в природі", - прокоментувала мама Оксана Дубинчук.

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