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18 жовтня • оновлено в 13:20
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"Віддала найдорожче!" Трирічна дочка воїна АТО зворушила жителів Дніпра

1.6т Читати матеріал російською

Маленька Іванна, дочка відомої дніпровської волонтерки Оксани Дубинчук і воїна АТО Стаса Міхєєва, здивувала перехожих милим вчинком на День захисника України.

Історією про те, як дитина "віддала найдорожче" перехожим, поділилася радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.

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"У День захисника біля музею АТО всіх здивувало маленьке Янголятко, дівчинка ходила серед людей і дарувала всім каштани. Удачі тобі, малятко, щоб ти жила під мирним небом України!", - написала Губа.

Трирічна дочка воїна АТО зворушила жителів Дніпра

Трирічна дочка воїна АТО зворушила жителів Дніпра

Facebook Тетяни Губи

У коментарях до публікації відгукнулися "щасливчики", які отримали незвичайний подарунок від дівчинки. Мама Іванни зазначила, що в той момент каштани були для неї найдорожчими речами і вона дуже хотіла ними поділитися.

"А головне, що всі задоволені. Територію музею прибрали від каштанів. А всім, кому могла - подарувала радість. Мама пишається. А ще ті каштани можна посадити, ось тобі і кругообіг добра в природі", - прокоментувала мама Оксана Дубинчук.

"Віддала найдорожче!" Трирічна дочка воїна АТО зворушила жителів Дніпра

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Набережній Заводській розстріляли бізнесмена Армена Багдасаряна. Поліція затримала ще одного підозрюваного у вбивстві.

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Особа
Тетяна Губа
Місце
Україна Дніпро
Теги
АТО боєць АТО
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ну не только эта милая девочка отдавала самое дорогое - почти все украинцы отдали самое дорогое - это и уровень жизни упавший в три раза это и коммунальные платежи поднявшиеся почти в 20 раз это и военный сбор … а самое главное что украинцы отдали- это то что они стали самой нищей и презираемой всеми нацией … и это бедный ребенок (во всех смыслах) если самое дорогое для неё это подобранный в пыли каштан - вот мне её по настоящему жалко
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