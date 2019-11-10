Від тренажерів до стрибка: під Дніпром проходять збори десантників-резервістів

У Дніпропетровській області проходять збори оперативного резерву першої черги.

У зборах беруть участь понад 200 резервістів, передає пресслужба 25 бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил.

У Дніпропетровській області проходять збори резервістів Пресслужба 25 бригади ДШВ

"З резервістами, які проходять збори в 25 бригаді ДШВ ЗСУ, проводять заняття на повітряно-десантному комплексі військової частини з підготовки до здійснення стрибка з парашутом і десантування безпарашутним способом за допомогою канатів", – сказано в повідомленні.

В ході занять резервісти відпрацьовували бойову укладку парашута, дії парашутиста під час стрибка і приземлення (на наземних тренажерах), ретельно розбирають можливі ситуації, які можуть виникнути в небі.

Також військовослужбовці оперативного резерву відпрацьовували навчальні спуски з допомогою каната зі зброєю, вправлялися в обороні майданчику і подальшому переміщенні на певний рубіж.

Загальна тривалість зборів – 2 тижні. Для учасників зборів проведуть заняття з вогневої, тактичної, інженерної, медичної та спеціальної підготовки. Крім того, планується виконання стрибків з парашутом резервістами, у яких вже є відповідний досвід.

У Дніпропетровській області проходять збори резервістів Пресслужба 25 бригади ДШВ

У Дніпропетровській області проходять збори резервістів Пресслужба 25 бригади ДШВ

У Дніпропетровській області проходять збори резервістів Пресслужба 25 бригади ДШВ

У Дніпропетровській області проходять збори резервістів Пресслужба 25 бригади ДШВ

У Дніпропетровській області проходять збори резервістів Пресслужба 25 бригади ДШВ

У Дніпропетровській області проходять збори резервістів Пресслужба 25 бригади ДШВ

У Дніпропетровській області проходять збори резервістів Пресслужба 25 бригади ДШВ

У Дніпропетровській області проходять збори резервістів Пресслужба 25 бригади ДШВ

У Дніпропетровській області проходять збори резервістів Пресслужба 25 бригади ДШВ

У Дніпропетровській області проходять збори резервістів Пресслужба 25 бригади ДШВ

Раніше OBOZREVATEL писав, що на одному з військових полігонів в районі проведення Операції об'єднаних сил відбулися заняття танкових підрозділів. У мережі було опубліковано відео навчань.

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