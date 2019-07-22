Вибори в Раду: що відбувається в окружних комісіях Дніпра

У Дніпрі триває обробка протоколів голосування на виборчих дільницях.

Найактивніше протоколи обробляють в ОВК № 28. Про це повідомляє журналіст OBOZREVATEL з місця подій.

Вибори в Дніпрі день

В середньому по Дніпру обробили більше половини протоколів. Їх реєстрацію уповільнює наявність помилок і необхідність в повторному перерахунку голосів за місцем голосування.

Вибори в Раду в Дніпрі

Члени дільничних комісій змушені годинами чекати своєї черги на реєстрацію протоколів голосування.

Вибори в Раду в Дніпрі

Як відзначають представники окружних комісій Дніпра, явка виборців по всьому місту невелика – варіюється від 30 до 50%. Незважаючи на це, уникнути інцидентів не вдалося.

Вибори в Раду в Дніпрі

Найчастіше виборці стикалися з відсутністю своїх даних у списках, повідомила член ОВК № 25 Наталія Соломініна.

"Особливих прецедентів не було, єдине – виборці не завжди знаходили себе в списках. Незважаючи на труднощі, більше половини протоколів вже обробили. Зараз вже легше", - зазначила Соломініна.

Вибори в Раду в Дніпрі

Секретар окружної виборчої комісії № 26 Єгор Москаленко розповів, що обробка протоколів повністю завершиться тільки у вівторок – ще добу комісія буде приймати скарги.

"Станом на ранок ми прийняли протоколи від 55 дільничних комісій, з яких 35 внесені в систему, 11 – спрямовані на уточнення. Інші комісії вже прибули, чекають. До нас надійшла скарга від виборця, якому не видали бюлетень в зв'язку з тим, що він був знятий з реєстрації. Вона була відхилена, так як була написана з порушенням закону по ст. 10 ", - повідомив Москаленко.

Вибори в Раду в Дніпрі

Вибори в Раду в Дніпрі

Як відзначають в окружних комісіях, оформлення звітної документації займе ще близько 3-5 годин.

Вибори в Раду в Дніпрі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий український комік жорстко висміяв вибори в Раду.

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