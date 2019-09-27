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27 вересня • оновлено в 18:49
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"Ви учасник АТО?" У Дніпрі під виглядом соцопитування збирали дані про ветеранів

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Біля Обласного госпіталю ветеранів війни у Дніпрі невідомі збирають дані про учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Користувач Facebook Ашер Йосеф Черкаський розповів на своїй сторінці про те, як до нього з розпитуваннями підійшла невідома жінка пенсійного віку.

Невідома під виглядом соцопитування збирала дані про ветеранів АТО / ООС (ілюстрація)

Невідома під виглядом соцопитування збирала дані про ветеранів АТО / ООС (ілюстрація)

УНН

"Ви учасник АТО? – звертається з питанням літня жінка з блокнотом і планшетом в руках біля входу в Обласний госпіталь ветеранів війни. Отримавши ствердну відповідь, розкриває блокнот, в якому видно довгий список ПІБ з номерами телефонів, продовжує заготовленою своїми кураторами фразою: – А ви знаєте свої пільги? Щоб ви хотіли отримати від держави? " – пише ветеран.

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Автор поста зазначив, що не побачив в блокноті ніяких заміток з відповідями на питання, а тільки особисті дані респондентів.

На питання про мету бесіди жінка заявила, що проводить соціологічне опитування, проте не змогла ні повідомити назву організації, пославшись на те, що забула її, ні показати документи, які нібито залишила вдома.

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Після пропозиції викликати поліцію жінка швидко сховала блокнот з планшетом і пішла, зникнувши з поля зору ветерана.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на кордоні між вільною територією України та тимчасово окупованим Кримом російські спецслужби почали проводити облави на українських громадян з метою їх вербування. Окупанти незаконно затримують людей, після чого погрозами і шантажем намагаються залучити українців до конфіденційного співробітництва для виконання розвідувальних завдань на шкоду державній безпеці України.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Ветерани війни на Донбасі війна ООС
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hunt andres
hunt andres
Нормально. Собирают базу данных на карателей.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Наверное считают сколько столбов надо подготовить для хероев, от бывшего города героя Киева до польского Львова?
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Исаев Максим
Исаев Максим
Данные нам пригодятся! Когда будем списки для Сиблагерей составлять!
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