Ветерани АТО на Дніпропетровщині зможуть отримати 1 тис. євро на бізнес: подробиці

У Дніпропетровській області учасники антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил на Донбасі зможуть отримати грант в розмірі 1 тис. євро на бізнес.

Крім грантів, ветеранам також нададуть можливість пройти тренінги, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Ветерани АТО зможуть отримати 1 тис. євро на бізнес stolychno.news

"Бійці АТО/ООС з Дніпропетровщини можуть отримати кошти, щоб розпочати власну справу або розвивати вже існуючий бізнес. Це грант до 1 тис. євро на закупівлю обладнання", – сказано в повідомленні.

Бажаючі взяти участь у конкурсі повинні заповнити анкету, а також підготувати і захистити бізнес-план. За посиланням можна дізнатися про подробиці конкурсу.

Проект Життя після конфлікту "Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України і їх сімей" фінансує Європейський Союз і впроваджує Міжнародна організація з міграції.

Новини На Миколаївщині стартувала безкоштовна навчальна Програма з підприємництва для ветеранів АТО та ООС

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпропетровській області учасники АТО зможуть отримати гранти на навчальні курси. Суми грантів складуть до 400 євро.

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