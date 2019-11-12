Головна Новини
12 листопада • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Ветерани АТО на Дніпропетровщині зможуть отримати 1 тис. євро на бізнес: подробиці

312
Читати матеріал російською

У Дніпропетровській області учасники антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил на Донбасі зможуть отримати грант в розмірі 1 тис. євро на бізнес.

Крім грантів, ветеранам також нададуть можливість пройти тренінги, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Ветерани АТО зможуть отримати 1 тис. євро на бізнес

Ветерани АТО зможуть отримати 1 тис. євро на бізнес

stolychno.news

"Бійці АТО/ООС з Дніпропетровщини можуть отримати кошти, щоб розпочати власну справу або розвивати вже існуючий бізнес. Це грант до 1 тис. євро на закупівлю обладнання", – сказано в повідомленні.

Новини
Відмова в пільговому проїзді в Дніпрі: куди скаржитися і що загрожує порушникам

Бажаючі взяти участь у конкурсі повинні заповнити анкету, а також підготувати і захистити бізнес-план. За посиланням можна дізнатися про подробиці конкурсу.

Проект Життя після конфлікту "Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України і їх сімей" фінансує Європейський Союз і впроваджує Міжнародна організація з міграції.

Новини
На Миколаївщині стартувала безкоштовна навчальна Програма з підприємництва для ветеранів АТО та ООС

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпропетровській області учасники АТО зможуть отримати гранти на навчальні курси. Суми грантів складуть до 400 євро.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Ветерани війни на Донбасі учасники АТО
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel