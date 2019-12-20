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20 грудня • оновлено в 15:01
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Аліна Рашевська

Ветеран АТО з Кривого Рогу став обличчям календаря "Повернись живим"

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Колишній боєць батальйону територіальної оборони "Кривбас", ветеран війни на Донбасі Василь Стуженко став одним з 12 героїв патріотичного календаря "Повернись живим-2020".

Фото криворіжанина стало обличчям грудня 2020. Про це повідомили на сторінці благодійного фонду "Повернись живим" в Facebook.

Ветеран АТО з Кривого Рогу став обличчям патріотичного календаря

Ветеран АТО з Кривого Рогу став обличчям патріотичного календаря

Сторінка БФ "Повернись живим" в Facebook

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У Дніпрі нагородили юного героя, який врятував дітей від вибуху. Фото

У боях за Іловайськ Стуженко втратив руку і ногу. Стікаючого кров'ю добровольця врятували побратими, винісши з поля бою і під дулами автоматів змусивши місцевих медиків взятися за його лікування.

Боєць вижив, і тепер він - один з 20 ветеранів та діючих військових, які увійшли до збірної України Ігор Нескорених (Invictus Games). Його історія надихнула творців календаря, який присвятили героям війни на Донбасі.

Усі благодійні внески на календар направлять на допомогу армії і реалізацію проектів, пов'язаних з армією. Зробити замовлення можна тут.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 14 грудня під час ворожого обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук. Загиблому був всього 21 рік.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
Ветерани війни на Донбасі боєць АТО календарь
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