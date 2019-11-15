Весняне тепло: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на вихідні

У Дніпрі на вихідних, 16 і 17 листопада, очікується сонячна погода.

На території області буде тепло і вихідні пройдуть без опадів, повідомили в Українському гідрометцентрі.

Погода в Дніпрі Картинки Теги Графіті

У суботу, 16 листопада, синоптики прогнозують південно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе +1...+3 градусів, а вдень – +9...+11 градусів тепла.

Неділя, 17 листопада, пройде без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +1...+3 градусів, а вдень підніметься до +9...+11 градусів тепла.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця цього тижня буде переважно без опадів, трохи вітряно, але не холодно, проте зима прийде вчасно.

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