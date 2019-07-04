Весь день не буде води: в Дніпрі попередили про відключення 5 липня

5 липня в Дніпрі відключать воду споживачам "Дніпроводоканалу".
Відключення пов'язане з аварійно-відновлювальними роботами. Про це повідомили на сторінці "Дніпроводоканал" у Facebook.
Води не буде з 9 ранку до 8 вечора.
У Дніпрі відключать воду 5 липня
Фокус.ua
Відключення заплановано за наступними адресами:
Вулиця Академіка Янгеля 7, 11, 13;
Вулиця Новокримська, 8.
У підприємстві рекомендують заздалегідь набрати необхідний запас води на час відключення.
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