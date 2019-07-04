Весь день не буде води: в Дніпрі попередили про відключення 5 липня

5 липня в Дніпрі відключать воду споживачам "Дніпроводоканалу".

Відключення пов'язане з аварійно-відновлювальними роботами. Про це повідомили на сторінці "Дніпроводоканал" у Facebook.

Води не буде з 9 ранку до 8 вечора.

У Дніпрі відключать воду 5 липня Фокус.ua

Відключення заплановано за наступними адресами:

Вулиця Академіка Янгеля 7, 11, 13;

Вулиця Новокримська, 8.

У підприємстві рекомендують заздалегідь набрати необхідний запас води на час відключення.

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