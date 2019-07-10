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Увага! У Дніпрі попередили про відключення води 11 липня

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11 червня з 10:00 до 18:00 в Дніпрі відключать воду деяким споживачам "Дніпроводоканалу".

Водопостачання не буде у зв'язку з невідкладними ремонтними роботами на водогоні. Про це повідомили на сторінці "Дніпроводоканал" у Facebook.

Води не буде за такими адресами:

У Дніпрі відключать воду 11 липня

У Дніпрі відключать воду 11 липня

Днепр Час

• вул. Яхненківська, 1, 7;

• вул. Універсальна;

• вул. Прапорна, 3;

• вул. Собінова, 1, 10.

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У підприємстві наголошують, що під час проведення ремонтних робіт можливі перебої водопостачання верхніх поверхах будинку за адресою вул. Прапорна, 3. Це пов'язано з реконструкцією насосної станції. Повністю відновити подачу води в "Днепрводоканале" обіцяють до 8:00 14 липня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі викрили злочинців, які "підкрутили" лічильники на 1,5 мільйона.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ЖКХ Дніпро
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