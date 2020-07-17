Верховна Рада поділила Дніпропетровщину на 7 нових районів

У п'ятницю, 17 липня, український парламент підтримав проект постанови 3650 про створення та ліквідацію районів.

За зміни проголосували 238 народних депутатів. Тепер в Україні ліквідують 490 існуючих районів і створять замість них 138 нових, повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на сайт Верховної Ради України.

У Дніпропетровській області замість 22 буде всього 7 районів. Парламент поділив Дніпропетровщину на такі райони: Дніпровський, Кам'янський, Криворізький, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський і Синельниківський.

Які територіальні одиниці увійдуть до нових районыв

Дніпровський район (з адміністративним центром у місті Дніпро): Дніпровська міська, Китайгородська сільська, Любимівська сільська, Ляшківська сільська, Миколаївська сільська, Могилівська сільська, Новоолександрівська сільська, Новопокровська селищна, Обухівська селищна, Петриківська селищна, Підгородненська міська, Святовасилівська сільська, Слобожанська селищна, Солонянська селищна, Сурсько-Литовська сільська, Царичанська селищна і Чумаківська сільська територіальні громади.

Кам'янський район (з адміністративним центром у місті Кам'янське): Божедарівська селищна, Верхівцівська міська, Верхньодніпровська міська, Вишневська селищна, Вільногірська міська, Жовтоводська міська, Затишнянская сільська, Кам'янська міська, Криничанська селищна, Лихівская селищна, П'ятихатська міська і Саксаганська сільська територіальні громади.

Криворізький район (з адміністративним центром у місті Кривий Ріг): Апостолівська міська, Вакулівська сільська, Глеюватська сільська, Гречаноподівська сільська, Грушевська сільська, Девладівська сільська, Зеленодольська міська, Карпівська сільська, Криворізька міська, Лозоватська сільська, Нивотрудівська сільська, Новолатівська сільська, Новопільська сільська , Софіївська селищна та Широківська селищна територіальні громади.

Нікопольський район (з адміністративним центром у місті Нікополь): Марганецька міська, Мировська сільська, Нікопольська міська, Першотравневська сільська, Покровська міська, Покровська сільська, Томаківська селищна, Червоногригорівська селищна територіальні громади.

Новомосковський район (з адміністративним центром у місті Новомосковськ): Губиниська селищна, Лічківська сільська, Магдалинівська селищна, Новомосковська міська, Перещепинська міська, Піщанська сільська, Черкаська селищна і Чернеччинська сільська територіальні громади.

Павлоградський район (з адміністративним центром у місті Павлоград): Богданівська сільська, Вербківська сільська, Межиріцька сільська, Павлоградська міська, Тернівська міська, Троїцька сільська і Юр'ївська селищна територіальні громади.

Синельниківський район (з адміністративним центром у місті Синельникове): Брагинівська сільська, Васильківська селищна, Великомихайлівський сільська, Дубовіковська сільська, Зайцівська сільська, Іларіонівська селищна, Маломихайлівська сільська, Межівська селищна, Миколаївська сільська, Новопавлівська сільська, Першотравенська міська, Петропавлівська селищна, Покровська селищна, Раївська сільська, Роздорська селищна, Синельниківська міська, Славгородська селищна, Слов'янська сільська та Українська сільська територіальні громади.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Рада затвердила створення нових районів в Україні.