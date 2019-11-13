Великий район Дніпра залишиться без світла: названі адреси

У Дніпрі, 14 листопада, в одному з районів не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Наша Газета

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

ж/м Сокіл-1;

вул. Недєліна 1;

б-р Слави 28б, 30, 32а, 32к;

вул. Камська 64;

вул. Космонавта Комарова 1;

вул. Лабораторна №2-18;

вул. Ляшко-Попеля №2-12, 7А, 11,11в / 2;

проспект Гагаріна №71-91;

вул. Академіка Баха №1, 2-10;

вул. Білгородська;

вул. Севастопольська №34-48, 23-27.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'яти районах Дніпра і в Новомосковську попередили про масштабне відключення води для проведення аварійних робіт і підготовки водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період.

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