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13 листопада • оновлено в 13:37
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Великий район Дніпра залишиться без світла: названі адреси

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У Дніпрі, 14 листопада, в одному з районів не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Наша Газета

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • ж/м Сокіл-1;

  • вул. Недєліна 1;

  • б-р Слави 28б, 30, 32а, 32к;

  • вул. Камська 64;

  • вул. Космонавта Комарова 1;

  • вул. Лабораторна №2-18;

  • вул. Ляшко-Попеля №2-12, 7А, 11,11в / 2;

  • проспект Гагаріна №71-91;

  • вул. Академіка Баха №1, 2-10;

  • вул. Білгородська;

  • вул. Севастопольська №34-48, 23-27.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'яти районах Дніпра і в Новомосковську попередили про масштабне відключення води для проведення аварійних робіт і підготовки водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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