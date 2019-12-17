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17 грудня • оновлено в 08:15
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Аліна Рашевська

Вдома не дочекалися: на Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка

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На Дніпропетровщині розшукують 78-річного Сергія Удовика з Кривого Рогу.

Чоловік не з'являвся вдома більше тижня. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка

На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка

Vgorode

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Чоловік 1941 року народження покинув будинок 9-го грудня. До теперішнього часу про його місцезнаходження нічого не відомо. Родичі зниклого і поліція просять у жителів області допомоги в пошуках.

Прикмети: на вигляд 75-78 років, зріст 173-175 сантиметрів, середня статура, овальне обличчя, сиве волосся, чорні дугоподібні брови, темні очі і тонкі губи.

Був одягнений в темно-синю куртку і штани темного кольору.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка

На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка

Пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області

Якщо вам відомо, де знаходиться Сергій Удовик, поліція просить повідомити за телефонами: (0564) 92 49 08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90-99 або 102.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі біля пологового будинку знайшли тіло чоловіка. За попередніми даними, чоловік пролежав на холоді близько двох годин.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
Теги
зникла людина Національна поліція України
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