Вдарять заморозки: з'явився прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 7 жовтня, в Дніпрі очікується +8...+10 градусів вдень і -1...-3 градусів вночі.

На початку тижня опадів не буде, мінлива хмарність, вітер – північно-західний, 5-10 м/с, повідомляють в Українському гідрометцентрі.

У Дніпрі очікуються заморозки acc.cv

Подібна погода очікується по всій області.

В ніч з понеділка на вівторок синоптики прогнозують дощ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 4 жовтня розпочалася сильна злива з грозою. Через добу погода не покращилася. Через сильні опади в місті затопило вулиці та дороги.

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