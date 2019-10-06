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6 жовтня • оновлено в 17:47
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Вдарять заморозки: з'явився прогноз погоди в Дніпрі

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У понеділок, 7 жовтня, в Дніпрі очікується +8...+10 градусів вдень і -1...-3 градусів вночі.

На початку тижня опадів не буде, мінлива хмарність, вітер – північно-західний, 5-10 м/с, повідомляють в Українському гідрометцентрі.

У Дніпрі очікуються заморозки

У Дніпрі очікуються заморозки

acc.cv

Подібна погода очікується по всій області.

В ніч з понеділка на вівторок синоптики прогнозують дощ.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 4 жовтня розпочалася сильна злива з грозою. Через добу погода не покращилася. Через сильні опади в місті затопило вулиці та дороги.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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