Вдарять заморозки: з'явився прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 7 жовтня, в Дніпрі очікується +8...+10 градусів вдень і -1...-3 градусів вночі.
На початку тижня опадів не буде, мінлива хмарність, вітер – північно-західний, 5-10 м/с, повідомляють в Українському гідрометцентрі.
У Дніпрі очікуються заморозки
acc.cv
Подібна погода очікується по всій області.
В ніч з понеділка на вівторок синоптики прогнозують дощ.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 4 жовтня розпочалася сильна злива з грозою. Через добу погода не покращилася. Через сильні опади в місті затопило вулиці та дороги.
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