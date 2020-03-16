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16 березня • оновлено в 08:47
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Карина Бондаренко

Вдарить мороз: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

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У понеділок, 16 березня, погода в Дніпрі буде холодною.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від -5 до -3 градусів вночі, вдень потеплішає до +6...+8 градусів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Переважно хмарно.

Погода в Україні 16 березня

Погода в Україні 16 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували, що березень-2020 в Україні буде аномально теплим і з опадами в межах норми.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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