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31 жовтня • оновлено в 16:58
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Вдарить -6: прогноз погоди в Дніпрі на 1 листопада

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У четвер, 1 листопада, температура повітря в Дніпрі опуститься до позначки -6 градусів.

Як повідомили на сайті Українського гідрометцентру, опади в цей день не прогнозуються.

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Температура вночі буде близько -4...- 6 градусів, а вдень – підніметься до +4... + 6.

Прогноз погоди в Дніпрі на 1 листопада

Прогноз погоди в Дніпрі на 1 листопада

Ридус

Раніше OBOZREVATEL писав, що мер Дніпра Борис Філатов висловив упевненість, що скандал навколо листування народного депутата Богдана Яременка про отримання секс-послуг може негативно позначитися на іміджі України.

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