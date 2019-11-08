Вчитися по-новому: на Дніпропетровщині представили новий план Міносвіти

Міністр освіти Ганна Новосад під час поїздки до Дніпропетровської області презентувала план дій уряду в сфері освіти.

Презентація відбулася в сучасному дитячому дитячому саду в Обухівці Дніпропетровської області, передає OBOZREVATEL.

Міністр освіти Ганна Новосад розповіла про плани уряду Пресслужба Міністерства освіти

"Ми ставимо перед собою завдання побудувати, створити таку систему освіти, яка забезпечила б безперервні можливості навчання, яка б на кожному з рівнів, фактично від раннього розвитку, від народження і до дорослого життя, забезпечувала б можливість мати доступ до якісної освіти і при необхідності розвивати ті компетенції і отримувати ті знання, які необхідні в сучасному світі", – заявила міністр.

Вона підкреслила, що міністерство має намір зосередитися на створенні цілісної системи освіти на всіх її етапах.

Зокрема, планується змінити ставлення до дошкільної освіти як найменш пріоритетної. Міносвіти ставить за мету створити перелік якостей і умінь дитини, яких вона повинна набути до вступу до школи, забезпечити загальний доступ до дошкільної освіти, впровадити нову систему фінансування установ за принципом "гроші ходять за дитиною". Також до кінця 2020 року в уряді хочуть за рахунок будівництва та модернізації створити 100 сучасних дитсадків по всій території країни.

Міносвіти розраховує незабаром внести на розгляд парламенту необхідні законопроекти Пресслужба Міністерства освіти

У сфері шкільного навчання планується продовжити реформу, розпочату попереднім урядом.

"Нова українська школа як філософія повинна продовжуватись ... Це набір екосистемних елементів, які, доповнюючи один одний, насправді дають нам результат", – зазначила Новосад, і додала, що результативність реформи підтверджує соціологія.

На подальше впровадження реформи, закупівлю сучасних дидактичних матеріалів, меблів для початкових шкіл планується виділити 1,4 млрд гривень. Крім того, в майбутньому році планується створення 100 сучасних шкіл, на що хочуть виділити 3,5 млрд гривень бюджетних коштів.

Також в міністерстві мають намір розвивати профорієнтацію в школах, створити мовні літні табори (зокрема, були згадані українські та англійські), впроваджувати електронні підручники, виписати до весни стандарт для середніх шкіл і популяризувати серед школярів природничо-математичні науки за рахунок створення відповідних лабораторій.

В уряді хочуть посилити підтримку педагогів Пресслужба Міністерства освіти

Окрему увагу хочуть приділити школярам, які проживають поблизу зони конфлікту на Донбасі, і спільно з міжнародними партнерами забезпечити для них висококваліфікований психологічний супровід. Планується розвиток дистанційного навчання, що дозволить включитися в український освітній процес дітям з окупованих територій.

Планується посилити підтримку вчителів, надати їм можливість підвищення кваліфікації в неурядових установах, оптимізувати надбавки з паралельним збільшенням окладу. Новосад повідомила, що в майбутньому році буде проведена одноразова виплата майже 75 тисячам молодих вчителів в розмірі 10 прожиткових мінімумів.

Крім того, міністерство має намір модернізувати професійну освіту, зробити її більш популярною, адаптувати для дорослих, які хочуть отримати ту чи іншу професію. На даний напрямок передбачають збільшення субвенцій в п'ять разів.

Міністр наголосила на підвищенні якості і доступності освіти Пресслужба Міністерства освіти

Новосад торкнулася і проблеми вищої освіти в Україні, яка, за її словами, знаходиться в кризі. Міністр зазначила, що вузи не дають необхідний рівень кваліфікації нинішнім студентам, а зосередження на кількісних показниках негативно відбивається на якості. Уряд розглядає можливість відмовитися від держзамовлення і перейти на фінансування вузів за принципом результативності їх роботи. Також планується надати вищим навчальним закладам фінансову автономію.

Новосад розраховує, що до кінця року на розгляд депутатів Верховної Ради будуть внесені законопроекти про дошкільну, загальну середню, професійну та вищу освіту, які дозволять почати впровадження запланованих змін.

Після презентації для міністра і всіх учасників провели екскурсію по дитячому садку, який почав роботу рік тому.

Сучасний дитячий садок в Обухівці Пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації

Сучасний дитячий садок в Обухівці Прес-служба Дніпропетровської облдержадміністрації

Сучасний дитячий садок в Обухівці Прес-служба Дніпропетровської облдержадміністрації

Сучасний дитячий садок в Обухівці

Сучасний дитячий садок в Обухівці

Сучасний дитячий садок в Обухівці

Сучасний дитячий садок в Обухівці

Сучасний дитячий садок в Обухівці

Сучасний дитячий садок в Обухівці

Сучасний дитячий садок в Обухівці

Сучасний дитячий садок в Обухівці

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