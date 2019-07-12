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Важливо! У Дніпрі відключать воду на цілий день: список адрес

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У Дніпрі 16 липня не буде води цілий день.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі. Води не буде з 10:00 до 20:00, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води

Відключення води

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Адреси, за якими не буде водопостачання:

  • пр. Героїв, 3, 3Б, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

  • вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 4, 6.

Комунальне підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі масштабне відключення світла.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
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