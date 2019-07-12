У Дніпрі 16 липня не буде води цілий день.
Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі. Води не буде з 10:00 до 20:00, повідомили в КП "Дніпроводоканал".
Відключення води
Адреси, за якими не буде водопостачання:
пр. Героїв, 3, 3Б, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 4, 6.
Комунальне підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі масштабне відключення світла.
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