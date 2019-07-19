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Важливо! У Дніпрі попередили про відключення води 20 липня: список адрес

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У Дніпрі 20 липня з 10:00 до 16:00 не буде води по ряду адрес.

Відключення пов'язане з необхідністю відновити водопостачання на виборчій дільниці за адресою вул. Набережна перемоги, 40А, передає прес-служба комунального підприємства "Дніпроводоканал".

Важливо! У Дніпрі попередили про відключення води 20 липня: список адрес

saratov24.tv

Зокрема, води не буде за наступними адресами:

вул. Набережна Перемоги, 38, 38А, 38Б, 38В, 40, 40А, 40Б, 40В;

вул. Мандриківська, 47, 51, 51М, 51л.

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На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води мешканцям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через ремонт мереж в центрі Дніпра зміниться графік тролейбусів.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ місто
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