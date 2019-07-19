Важливо! У Дніпрі попередили про відключення води 20 липня: список адрес

У Дніпрі 20 липня з 10:00 до 16:00 не буде води по ряду адрес.
Відключення пов'язане з необхідністю відновити водопостачання на виборчій дільниці за адресою вул. Набережна перемоги, 40А, передає прес-служба комунального підприємства "Дніпроводоканал".
saratov24.tv
Зокрема, води не буде за наступними адресами:
вул. Набережна Перемоги, 38, 38А, 38Б, 38В, 40, 40А, 40Б, 40В;
вул. Мандриківська, 47, 51, 51М, 51л.
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води мешканцям і споживачам зазначених адрес.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через ремонт мереж в центрі Дніпра зміниться графік тролейбусів.
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