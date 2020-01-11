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11 січня • оновлено в 20:04
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Ґвалтував пасербицю два роки: під Дніпром винесли жорсткий вирок педофілу

1.7т
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Колишнього в'язня, жителя селища Васильківка Дніпропетровської області засудили до 14 років в'язниці за систематичні зґвалтування 12-річної падчерки.

Дівчинка піддавалася сексуальному насильству протягом двох років. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

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Петропавлівський районний суд виніс вирок 47-річному жителю Васильківки. Встановлено, що раніше судимий за умисне вбивство громадянин, користуючись відсутністю співмешканки, протягом останніх двох років систематично ґвалтував її 12-річну дочку.

Під Дніпром винесли жорсткий вирок педофілу

Під Дніпром винесли жорсткий вирок педофілу

Інфореактор

Свою провину підсудний не визнав, проте її довела місцева прокуратура. Згідно з рішенням суду, гвалтівник проведе за гратами 14 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 10 січня рятували 5-річну дитину, яка через халатність п'яної матері опинилася вдалині від дому з малознайомим чоловіком. Голодного і змерзлого хлопчика виявили в автобусі. Наляканий малюк слухняно сидів на сидінні, тоді як його п'яний викрадач міцно спав на підлозі.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
насилля в сім'ї сексуальне насильство домашнє насильство
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