Ґвалтував пасербицю два роки: під Дніпром винесли жорсткий вирок педофілу

Колишнього в'язня, жителя селища Васильківка Дніпропетровської області засудили до 14 років в'язниці за систематичні зґвалтування 12-річної падчерки.

Дівчинка піддавалася сексуальному насильству протягом двох років. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Петропавлівський районний суд виніс вирок 47-річному жителю Васильківки. Встановлено, що раніше судимий за умисне вбивство громадянин, користуючись відсутністю співмешканки, протягом останніх двох років систематично ґвалтував її 12-річну дочку.

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Свою провину підсудний не визнав, проте її довела місцева прокуратура. Згідно з рішенням суду, гвалтівник проведе за гратами 14 років.

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