У Вищий антикорупційний суд надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням екссудді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Як повідомили в пресслужбі ВАКС, колишнього суддю звинувачували в скоєнні кримінального злочину за ст. 366-1 КК України – декларування недостовірної інформації.

ВАКС виніс перший виправдувальний вирок Stockworld

Згідно ЗУ "Про запобігання корупції", суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області щорічно до 1 квітня має подавати заповнену декларацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як стало відомо, обвинувачений не подав декларації за 2015, 2016, 2017 рока, декларацію перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, а також декларацію за 2018 після звільнення.

Крім того, обвинувачений роздрукував з сайту НАЗК відповідну форму, заповнив її, відсканував і відправив на електронну адресу агентства в терміни. Заповнити декларацію в електронному вигляді обвинувачений не міг, оскільки в мережі поширювалася інформація про викрадення персональних даних громадян.

Щоб захистити свої дані, суддя ще в 2013 році відмовився від отримання електронного цифрового підпису. Також обвинувачений завжди подавав декларацію про майновий стан, яка оприлюднювалася на сайті суду.

Відзначимо, що подавати декларацію тільки в електронному вигляді з обов'язковим її посвідченням ЕЦП – звуження прав і свобод, гарантованих Конституцією України та Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод.

ВАКС встановив, що на обвинуваченого покладено обов'язок подати декларацію, але обов'язку отримувати електронний цифровий підпис законодавство не передбачає.

Вищий антикорупційний суд визнав невинним екссуддю Апеляційного суду Дніпропетровської області і виправдав його. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про обрання запобіжного заходу у справі VAB-банку, яка скасувала законне рішення першої інстанції, є демонстрацією політичної заангажованості цього судового процесу. З такою заявою виступив акціонер Групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк.