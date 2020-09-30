В університеті Дніпра зафіксували спалах COVID-19

Софія Закревська Життя міста 13:30, 30.09.2020

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара коронавірусом заразилися студенти і співробітники ВНЗ.

Станом на середу, 30 вересня, підтверджені дев'ять випадків захворювання COVID-19 серед учнів, три – серед співробітників. Про це повідомили в Telegram-каналі "Карантин Дніпро".

Як розповів керівник групи з моніторингу епідеміологічної ситуації в ДНУ, голова профспілкової організації Євген Сніда, коронавірусом заразилися студенти п'яти факультетів: української й іноземної філології та мистецтвознавства; фізико-технічного; хімічного; фізики, електроніки та комп'ютерних систем; економіки.

Групи, де навчалися хворі, відправили на самоізоляцію. Навчання для них триває в дистанційному форматі. Усі студенти, у яких виявили COVID-19, отримують лікування амбулаторно.

"Факультети університету щодня подають відомості про відсутність студентів на заняттях і причини цієї відсутності", – зазначив Сніда.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі НТУ "Дніпровська політехніка" пішов на карантин через спалах COVID-19. Проводити очні заняття дозволили в разі крайньої необхідності.

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