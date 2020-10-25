В Україні померла найстаріша волонтерка, яка допомагала ЗСУ

У місті Дніпро померла найстаріша волонтерка, яка допомагала ЗСУ під час російсько-української війни, – Людмила Савченко. Жінці було майже 90 років.

Про сумну звістку написала на своїй сторінці у Facebook ветеранка АТО Олена Білозерська. Вона також розповіла, як протягом всіх років війни на Донбасі пенсіонерка палко підтримувала українських захисників.

"Померла бабуся Люда, Людмила Савченко – мабуть, найстаріша в Україні волонтерка. У віці під 90 вона варила супчики і годувала ними поранених у лікарні в Дніпрі, а також допомагала у пункті відпочинку для військових "Вокзал Дніпро", – написала Білозерська.

За її словами, Савченко за своє життя встигла пережити Голодомор та Другу світову війну. Крім того, родина жінки була репресована.

"Пам'ятаю, що вона мріяла побачити на власні очі фронт, але коли їй в подяку за все зроблене нею запропонували звозити її в АТО, вона відмовилась, щоб не бути нікому тягарем... Завжди хотіла допомагати сама, а коли стала відомою і небайдужі люди намагалися допомогти їй, відмовлялася, брала лише те, що можна віднести солдатам... Земля пухом бабусі Люді, вічная пам'ять", – підсумувала ветеранка у некролозі.

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