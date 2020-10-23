В Україні оновили карантинні зони: куди потрапили Дніпро та область

У п'ятницю, 23 жовтня, в Україні оновили карантинний розподіл. Вся Дніпропетровська область як і раніше буде перебувати в "помаранчевій" зоні.

Рішення було прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 жовтня. Про це повідомив в Facebook міністр Кабміну Олег Немчінов.

У "помаранчевій" карантинній зоні знову опинилися міста Дніпро, Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покров, Синельникове та Тернівка. Там також залишаються Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Новомосковський, Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Царичанський, Широківський та Юр'ївський райони Дніпропетровської області.

Нове зонування вступить в силу в 00:00 в понеділок, 26 жовтня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні оновили карантинні зони. У "червоній" зоні будуть знаходитися 10 обласних центрів.