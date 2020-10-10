В Україні оновили карантинні зони: де Дніпро та область

У п'ятницю, 9 жовтня, в Україні оновили карантинний розподіл. Тепер ще одна частина області перейшла до "помаранчевої" зони.

Новий поділ на зони карантину вступить у силу в понеділок, 12 жовтня. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в Telegram.

До "помаранчевої" зони карантину потрапили Дніпро і Дніпровський район Дніпропетровської області.

В "жовтій" зоні опинилися Кривий Ріг, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове та Тернівка, Петриківський, П'ятихатський та Солонянський райони Дніпропетровської області. Решта регіону, як і раніше, в "зеленій" зоні карантину.

Новий карантинний розподіл. МОЗ

Правила адаптивного карантину.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні оновили карантинне розподіл. Нові епідеміологічні правила встановлені на два тижні.