В оселях дніпрян буде тепло і затишно — місто готове до зими й успішно ввійшло в опалювальний сезон

У Дніпрі до кінця тижня, 8 листопада, теплопостачання буде вже в усьому місті. Цьому не востаннє сприяє оновлення теплових підприємств протягом року.

Так, нині Дніпро має сучасний автопарк спецтехніки, що здатна працювати на автошляхах у будь-яку пору року, а її переобладнання триває лише кілька годин. Системна робота в цій галузі дозволила забути про те, що зима може прийти "раптово", як це бувало раніше. Нині в місті цілорічно дбають про наявність необхідних матеріалів, оновлюють теплові підприємства.

Завдяки цьому Дніпро успішно проводить опалювальний сезон і утримує один із найнижчих серед великих міст тарифів на опалення. Та головне — забезпечує затишок для містян. Так, уже до кінця цього тижня теплопостачання буде по всьому місту. Зокрема, і для мешканців вулиці Титова, котрі два роки перепід‘єднані від котельні Південмашу, що була для них багаторічною проблемою.

Співробітник "Теплоенерго" Євген працює на підприємстві дванадцять років. Чоловік запевняє: нині його КП не йде у жодне порівняння з тим, що було раніше: "Оновлення автопарку, модернізація котлів, мереж дбають і про комфорт працівників. Підприємство якісно змінилося. На рівні країни воно має високий рівень".

Дніпро також готовий до зими. У місті вчасно розпочали подачу тепла та заздалегідь підготували все необхідне для посипання доріг.

"Є до чого прагнути, вивчати нові технології та вдосконалювати свою роботу. Адже від цього залежить комфорт мільйонного міста", — переконаний комунальник Павло, для якого робота на підприємстві нині є цілковитим задоволенням.

Працювати на благо рідного міста повертаються заробітчани з інших країн.

"Люди хочуть працювати тут, бо бачать зміни на краще", — пояснює інженер КП УРЕА Олексій Герасимович.

"До опалювального сезону підготувалися належним чином. Утім, у нас не було такого, щоб опалювальний сезон почали невчасно чи взагалі провалили його. Щоб містянам було тепло і комфортно, ми працюємо цілий рік", — сказав міський голова Дніпра Борис Філатов під час zoom-конференції з представниками профільних відомств мерії 3 листопада.