В Одесі рятують заробітчанина з Кам'янського, покинутого на вулиці в безпорадному стані

Небайдужі одесити прийшли на допомогу 36-річному жителю Кам'янського, який опинився покинутим на вулиці в чужому місті.

Знесиленого чоловіка в літньому одязі виявили жителі багатоповерхівки на вулиці Жоліо Кюрі, під стінами якої він пролежав на матраці близько п'яти днів. Як повідомили в Facebook-групі "На виручку! #Кращі люди", громадянин не йшов на контакт з оточуючими і не міг розповісти, хто він і що з ним трапилося.

На допомогу чоловікові викликали "швидку". Його госпіталізували до обласної лікарні. Уже в стінах медустанови він зміг згадати своє ім'я – Віктор Лосенко.

В Одесі рятували 36-річного кам'янчанина. Facebook / "На виручку! #Кращі люди"

Чоловік поїхав на заробітки, проте опинився на вулиці. Facebook / "На виручку! #Кращі люди"

Після обстеження Віктора направили до інфекційної лікарні. Завдяки спільним зусиллям журналістів, волонтерів та медиків життя чоловіка було врятоване.

Як пізніше з'ясувалося, чоловік є жителем міста Кам'янське Дніпропетровської області. Через соціальні мережі волонтери знайшли родичів Віктора. Ті розповіли, що кам'янчанин виїхав до Одеси на заробітки ще навесні. З невідомої причини він залишився без документів і роботи, однак про своє складне становище нікому не розповів. Як чоловік виживав у чужому місті протягом півроку, їм невідомо.

На даний момент Віктор все ще перебуває в одеській лікарні. Рідня кам'янчанина не має можливості забрати його додому або допомогти фінансово. Про чоловіка дбають волонтери і просто небайдужі люди.

Скріншот. Facebook / "На виручку! #Кращі люди"

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