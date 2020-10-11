В Одесі рятують заробітчанина з Кам'янського, покинутого на вулиці в безпорадному стані

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
2,0 т.
В Одесі рятують заробітчанина з Кам'янського, покинутого на вулиці в безпорадному стані

Небайдужі одесити прийшли на допомогу 36-річному жителю Кам'янського, який опинився покинутим на вулиці в чужому місті.

Знесиленого чоловіка в літньому одязі виявили жителі багатоповерхівки на вулиці Жоліо Кюрі, під стінами якої він пролежав на матраці близько п'яти днів. Як повідомили в Facebook-групі "На виручку! #Кращі люди", громадянин не йшов на контакт з оточуючими і не міг розповісти, хто він і що з ним трапилося.

На допомогу чоловікові викликали "швидку". Його госпіталізували до обласної лікарні. Уже в стінах медустанови він зміг згадати своє ім'я – Віктор Лосенко.

В Одесі рятували 36-річного кам'янчанина.
Чоловік поїхав на заробітки, проте опинився на вулиці.

Після обстеження Віктора направили до інфекційної лікарні. Завдяки спільним зусиллям журналістів, волонтерів та медиків життя чоловіка було врятоване.

Як пізніше з'ясувалося, чоловік є жителем міста Кам'янське Дніпропетровської області. Через соціальні мережі волонтери знайшли родичів Віктора. Ті розповіли, що кам'янчанин виїхав до Одеси на заробітки ще навесні. З невідомої причини він залишився без документів і роботи, однак про своє складне становище нікому не розповів. Як чоловік виживав у чужому місті протягом півроку, їм невідомо.

На даний момент Віктор все ще перебуває в одеській лікарні. Рідня кам'янчанина не має можливості забрати його додому або допомогти фінансово. Про чоловіка дбають волонтери і просто небайдужі люди.

Скріншот.

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