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7 березня • оновлено в 17:51
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Ігор Кравченко

В образі Термінатора, Гарі Поттера і Маріо: в Дніпрі відкрилася виставка присвячена Тарасу Шевченку

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У суботу, 7 березня, в Дніпрі в історичному музеї імені Дмитра Яворницького відкрилася виставка "Квантовий стрибок", присвячена українському поетові Тарасу Шевченку.

Виставка має незвичайний формат: поет представлений в різних сучасних образах - Гаррі Поттера, Майстри Йоди і Маріо. Всього на виставці представлено 28 картин, повідомляє Інформатор (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

Образи, в яких був представлений Шевченко, впізнавані не тільки для молоді, але й для старшого покоління. Крім Термінатора, Бендера з "Сімпсонів" і Людини-Павука, великого Кобзаря представили в образі письменників Олександра Пушкіна, Миколи Гоголя та мексиканської художниці Фріди Кало. Виставка буде працювати до 21 березня.

Всі картини з Шевченком мають підписи, які пояснюють суть і загальні риси героїв. Наприклад, так само, як і Термінатор, письменник сказав би "I`ll be back" українцям після його арештів і військової служби. Як і Статуя Свободи, в якій художник також зобразив Шевченко, він закликав до волі свій народ.

Варто відзначити, що раніше картини були виставлені в метрополітені Києва. Однак не всі сприйняли її однозначно. У столиці через 10 днів після відкриття виставки картини порізали ножем активісти, які вважали їх українофобськими.

На виставці також були представлені і експонати, безпосередньо пов'язані з діяльністю письменника: екземпляр "Кобзаря" і карта його подорожей по країні.

У Дніпрі відкрилася виставка "Квантовий стрибок"

У Дніпрі відкрилася виставка "Квантовий стрибок"

Інформатор

У Дніпрі відкрилася виставка "Квантовий стрибок"

У Дніпрі відкрилася виставка "Квантовий стрибок"

Інформатор

У Дніпрі відкрилася виставка "Квантовий стрибок"

У Дніпрі відкрилася виставка "Квантовий стрибок"

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра була встановлена статуя, яка влаштувала фурор в Києві. Робота румунського скульптора Богдана Раці під назвою "Middle Way" прикрасила площу біля Театру опери та балету.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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