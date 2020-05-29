В Дніпрі розквітло тюльпанове дерево. Фото підкорили мережу

У ботанічному саду Дніпровського Національного університету в Дніпрі розпустився ліріодендрон. Так по-науковому називається тюльпанове дерево.

Його унікальна особливість – вміння пристосовуватися практично до всіх кліматичних умов, про це повідомили на сторінці Ботанічного саду в Facebook.

квітка ліріодендрону Facebook / Ботсад Дніпровського національного Університету

Квіти рослини мають яскраве забарвлення, запах огірків і форму, схожу на тюльпани. За це дерево і отримало своє прізвисько.

бутон ліріодендрону Facebook / Ботсад Дніпровського національного Університету

При сприятливих умовах ліріодендрон протягом року виростає майже на метр, а діаметр стовбура дорослого дерева досягає двох метрів. Окремим його видам не страшні навіть сильні морози.

Ліріодендрон відноситься до сімейства магнолієвих. Його Батьківщина–Північна Америка, але окремі види зустрічаються і в Азії, і в Китаї. Ця рослина-довгожитель, вона може прожити близько 500 років. Його деревина часто використовується для виготовлення музичних інструментів.

Тюльпанове дерево приємно здивувало користувачів соціальних мереж. Під його фотографіями залишили не один десяток коментарів.

Скріншот Facebook / Ботсад Дніпровського національного Університету

Скріншот Facebook / Ботсад Дніпровського національного Університету

Як OBOZREVATEL повідомляв раніше, в київському ботсаду масово порушують карантин

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