В аптеці Дніпра благодійну допомогу продавали за гроші: в мережі розгорівся скандал

В одній з аптек Дніпра на вулиці Великій Діївській реалізовують товари, призначені для благодійності.

Як поділилася жителька міста Олеся Ковтун в Facebook-спільноті "Діївське питання, м. Дніпро", на придбаному нею шприці був нанесений відповідний напис, що забороняє його продаж. Його жінка помітила лише після повернення додому, а тому без задньої думки заплатила зазначену суму.

В аптеці Дніпра благодійну допомогу продавали за гроші Facebook/"Диевский вопрос, г. Днепр"

"Вчора купила шприц в аптеці по вулиці Велика Діївська, 459, неподалік від Едему. Це найближча аптека, до якої можна добратися в умовах відсутності маршруток, йшла довго, пішки. Прийшла додому, відкриваю, подивилася, а там печатка стоїть: "Не для продажу, благодійна допомога", – розповіла Ковтун.

Обурена містянка звернулась за вирішенням даної проблеми до відповідних інстанцій. Там же лише розводили руками.

"Я зателефонувала за вказаним номером, а там жінка каже, що консультує виключно з приводу СНІДу та порадила звернутися на телефон МОЗ. Знайшла телефон. Там мені продиктували телефон МОЗ нашої області. Дзвоню."Тут, – кажуть, – не відповідають за аптеки, спробуйте повернути, нехай вам замінять. Запитайте там, чому так". І що, їм відразу соромно стане?", – поділилася вона.

Жінка впевнена, що даний інцидент не був помилкою або випадковістю. Таким чином підприємливі бізнесмени користуються неуважністю і поспіхом покупців.

"Чек чи то забула взяти, чи то не дали. Так, можемо тільки поговорити, нехай звернуть увагу ті, хто там буде ще щось купувати. Тому що, дійсно, частіше за все такі речі купуються в стресі і відкриваються швидко. Можна і не помітити. На це і було розраховано", – підсумувала Ковтун.

Скріншот Facebook / "Діївське питання, м. Дніпро"

Розповідь містянки викликала бурхливу реакцію серед учасників спільноти. Багато з них закликали продовжувати домагатися справедливості, щоб запобігти подібному в майбутньому.

"Все як завжди. "Кому війна, а кому тітка рідна".

"Ось так у нас і буває. Те, що повинно потрапити в безкоштовну допомогу хворим людям, дітям, у нас звозять в аптеку і перепродують"

"Правильно, вони користуються становищем в країні і штовхають все, що їм потрібно. У нас і так грошей немає, а вони останні копійки відбирають. Якби всі підіймали кіпіш, то потім би боялися."

"Дозвольте вклинитися. Наскільки я розумію, при будь-яких розкладах на упаковці стоїть штрих-код, і він сканується. Цей штрих-код у базі повинен бути відзначений як "НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ!". Комп'ютер не помиляється. Винні 100% люди, які крутять афери. Також приєднуюся до багатьох інших зауважень. Ясно одне, десь сумує самотньо лава підсудних."

Скріншот Facebook / "Діївське питання, м. Дніпро"

Скріншот Facebook / "Діївське питання, м. Дніпро"

Скріншот Facebook / "Діївське питання, м. Дніпро"

Скріншот Facebook / "Діївське питання, м. Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі станом на 24 квітня офіційно підтверджено 57 випадків коронавірусної інфекції, десять осіб одужали. Чотирнадцять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результатів обстеження.