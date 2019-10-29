В аеропорту Дніпра будуть шукати терористів: подробиці

У Дніпрі 30-31 жовтня на об'єкті критичної інфраструктури "Міжнародний аеропорт" Дніпропетровськ " відбудуться антитерористичні навчання.

Тренування буде проводити Антитерористичний центр при Управлінні Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Про це повідомили на сторінці Управління СБ України в Дніпропетровській області в Facebook.

В аеропорту Дніпра будуть шукати терористів УНН

Як повідомляється, тренування відбудеться в умовах, максимально наближених до реальних.

СБУ просить громадян зберігати спокій, з розумінням поставитися до певних незручностей і дотримуватися правил особистої безпеки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в бюджет-2020 заклали кошти на будівництво аеропорту в Дніпрі. На реконструкцію витратять 1 млрд грн. За проект постанови проголосували "за" 225 нардепів, а "проти" було 38 народних обранців.

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