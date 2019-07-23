Увага! У центрі Дніпра відключать воду: адреси

У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних і пусконалагоджувальних робіт в середу, 24 липня, по ряду адрес в Дніпрі буде відсутнє водопостачання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КП "Дніпроводоканал".

У Дніпрі відключать воду Дніпро Час

Зокрема, з 10:00 до 18:00 буде припинено водопостачання споживачів за наступними адресами:

вул. Воскресенська, будинки від № 20 до № 24;

вул. Мечникова, будинки від № 4 до № 8;

вул. Челюскіна, будинки від № 1 до № 5, від № 2 до № 12;

пер. Дмитра Яворницького, 83;

вул. Андрія Фабра, будинки від № 5 до № 13.

Крім того, з 10:00 до 14:00 буде припинено водопостачання споживачів за адресами:

вул. Новокримська, 8;

вул. Янгеля, 7, 11, 13.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 24 липня в деяких районах міста відключать світло.

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