Увага! У Дніпрі попередили про масштабне відключення води

У Дніпрі відключать воду на 20 вулицях через ремонтні роботи на водогоні.

Води не буде 6 серпня з 10:00 до 20:00. Про це повідомили на сторінці комунального підприємства "Дніпроводоканал" у Facebook.

Водопостачання не буде за такими адресами:

У Дніпрі відключать воду Краматорськ 24

• вул. Лізи Чайкіної;

• вул. Олега Кошового;

• вул. Маргелова;

• вул. Панфілова;

• вул. Матросова;

• вул. Снайперська;

• вул. Боженка;

• вул. Марії Заньковецької;

• вул. Остапа Вишні;

• вул. Черняховського;

• вул. Танкістів;

• вул. Станична;

• вул. Обсерваторна;

• вул. Червона Балка;

• пров. Червона Балка;

• туп. Червоної Балки;

• вул. Вінницька;

• пров. Льотчиків;

• вул. Отаманська;

• вул. Володі Дубініна.

У підприємстві рекомендують заздалегідь набрати необхідний запас води на час відключення.

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