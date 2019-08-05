Увага! У Дніпрі попередили про масштабне відключення води

У Дніпрі відключать воду на 20 вулицях через ремонтні роботи на водогоні.
Води не буде 6 серпня з 10:00 до 20:00. Про це повідомили на сторінці комунального підприємства "Дніпроводоканал" у Facebook.
Водопостачання не буде за такими адресами:
У Дніпрі відключать воду
Краматорськ 24
• вул. Лізи Чайкіної;
• вул. Олега Кошового;
• вул. Маргелова;
• вул. Панфілова;
• вул. Матросова;
• вул. Снайперська;
• вул. Боженка;
• вул. Марії Заньковецької;
• вул. Остапа Вишні;
• вул. Черняховського;
• вул. Танкістів;
• вул. Станична;
• вул. Обсерваторна;
• вул. Червона Балка;
• пров. Червона Балка;
• туп. Червоної Балки;
• вул. Вінницька;
• пров. Льотчиків;
• вул. Отаманська;
• вул. Володі Дубініна.
У підприємстві рекомендують заздалегідь набрати необхідний запас води на час відключення.
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