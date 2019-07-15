Увага! У Дніпрі попередили про масштабне відключення води 17 липня

17 липня на Дніпропетровщині відключать воду в деяких селах.

Водопостачання не буде з 9:30 до 18:00. Про це повідомили на сторінці "Дніпроводоканал" у Facebook.

Води не буде за такими адресами:

На Дніпропетровщині відключать воду 17 липня news.angolenko.com.ua

• сел. Братське (вул. Сурянская, вул. Квітнева, вул. Садова);

• Садовий центр "Сакура";

• сел. Кам'янка;

• сел. Кам'янка (Нижньодніпровське лісництво)

• сел. Ракшивка;

• сел. Волоське;

• Центральна станція аерації КП "Дніпроводоканал".

У підприємстві рекомендують набрати необхідний запас води на час відключення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, у Дніпрі запропонували ввести цілодобове спостереження за ремонтом Центрального мосту.

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