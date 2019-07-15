Увага! У Дніпрі попередили про масштабне відключення води 17 липня

17 липня на Дніпропетровщині відключать воду в деяких селах.
Водопостачання не буде з 9:30 до 18:00. Про це повідомили на сторінці "Дніпроводоканал" у Facebook.
Води не буде за такими адресами:
На Дніпропетровщині відключать воду 17 липня
news.angolenko.com.ua
• сел. Братське (вул. Сурянская, вул. Квітнева, вул. Садова);
• Садовий центр "Сакура";
• сел. Кам'янка;
• сел. Кам'янка (Нижньодніпровське лісництво)
• сел. Ракшивка;
• сел. Волоське;
• Центральна станція аерації КП "Дніпроводоканал".
У підприємстві рекомендують набрати необхідний запас води на час відключення.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, у Дніпрі запропонували ввести цілодобове спостереження за ремонтом Центрального мосту.
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