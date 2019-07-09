Увага! У Дніпрі попередили про масштабне відключення води 10 липня

10 липня в Дніпрі відключать воду деяким споживачам "Дніпроводоканал".

Води не буде з 10:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомили на сторінці комунального підприємства "Дніпроводоканал" у Facebook.

Водопостачання не буде за такими адресами:

У Дніпрі відключать воду 10 липня Областная газета

• вул. Фронтова;

• вул. Колективна;

• вул. Весняна;

• вул. 30-Ї Іркутської Дивізії;

• вул. Зернова;

• вул. Міська;

• вул. Галицька;

• пров. Галицький;

• вул. Відродження;

• вул. Єрмака;

• пров. Єрмака;

• вул. Ватутіна;

• пров. Колективний;

• вул. Можайського;

• вул. Чорногірська;

• вул. Гвоздична;

• вул. Кармелюка;

• пров. Фронтовий;

• пров. Тюменський;

• пров. Рубіжний;

• вул. Чорноземна;

• вул. Водостічна;

• пров. Малахітовий.

У підприємстві рекомендують заздалегідь набрати необхідний запас води на час відключення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в "Нафтогазі" попередили про загрозу зриву опалювального сезону на Дніпропетровщині.

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