Увага! У Дніпрі попередили про масштабне відключення води 10 липня

10 липня в Дніпрі відключать воду деяким споживачам "Дніпроводоканал".
Води не буде з 10:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомили на сторінці комунального підприємства "Дніпроводоканал" у Facebook.
Водопостачання не буде за такими адресами:
У Дніпрі відключать воду 10 липня
Областная газета
• вул. Фронтова;
• вул. Колективна;
• вул. Весняна;
• вул. 30-Ї Іркутської Дивізії;
• вул. Зернова;
• вул. Міська;
• вул. Галицька;
• пров. Галицький;
• вул. Відродження;
• вул. Єрмака;
• пров. Єрмака;
• вул. Ватутіна;
• пров. Колективний;
• вул. Можайського;
• вул. Чорногірська;
• вул. Гвоздична;
• вул. Кармелюка;
• пров. Фронтовий;
• пров. Тюменський;
• пров. Рубіжний;
• вул. Чорноземна;
• вул. Водостічна;
• пров. Малахітовий.
У підприємстві рекомендують заздалегідь набрати необхідний запас води на час відключення.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в "Нафтогазі" попередили про загрозу зриву опалювального сезону на Дніпропетровщині.
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