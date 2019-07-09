ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Життя міста

Увага! У Дніпрі попередили про масштабне відключення води 10 липня

835Читати матеріал російською

10 липня в Дніпрі відключать воду деяким споживачам "Дніпроводоканал".

Води не буде з 10:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомили на сторінці комунального підприємства "Дніпроводоканал" у Facebook.

Водопостачання не буде за такими адресами:

У Дніпрі відключать воду 10 липня

У Дніпрі відключать воду 10 липня

Областная газета

Новини
У Дніпрі не ходитимуть тролейбуси через концерт "Океан Ельзи" 9 липня

• вул. Фронтова;

• вул. Колективна;

• вул. Весняна;

• вул. 30-Ї Іркутської Дивізії;

• вул. Зернова;

• вул. Міська;

• вул. Галицька;

• пров. Галицький;

• вул. Відродження;

• вул. Єрмака;

• пров. Єрмака;

• вул. Ватутіна;

• пров. Колективний;

• вул. Можайського;

• вул. Чорногірська;

• вул. Гвоздична;

• вул. Кармелюка;

• пров. Фронтовий;

• пров. Тюменський;

• пров. Рубіжний;

• вул. Чорноземна;

• вул. Водостічна;

• пров. Малахітовий.

У підприємстві рекомендують заздалегідь набрати необхідний запас води на час відключення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в "Нафтогазі" попередили про загрозу зриву опалювального сезону на Дніпропетровщині.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
УкраїнаДніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel