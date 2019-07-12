У понеділок, 15 липня кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Так, світло відключать у семи районах міста, повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
МариМедиа
Адреси, за якими не буде електроенергії:
Індустріальний район:
ул.Бутова 1-275,2-120.
Центральний район:
Пр.О.Поля, 1.
Соборний район:
пр.Гагаріна 151,155,157,159,161;
вул. Абхазька 1-7; 2,8,10.
Новокодацький район:
вул. Каменська, 22, 24;
вул. Возз'єднання, 25;
вул. Коксова, 12, 19;
вул. Алмазна, 1;
вул. Київська, 1-21, 2-42;
вул. Сухановська, 1, 2, 4;
вул. Металургійна, 1-7, 2, 6, 8;
вул. Докучаєва, 1-17, 4-18;
вул. Добролюбова, 1-21, 2-22;
вул. Білоріченська, 1-31, 2-16;
вул. Героїв революції, 2-26, 3-23.
Чечелівський район:
вул. Перлова, 1-31, 2-12;
вул. Заповідна, 1-23, 2-36;
пер. Заповідний, 1-13, 2-8;
ул. Безлесна, 18-84, 19-37, 45-87;
вул. Мальовнича Балка, 1-51, 2-52;
вул. Загорянська, 3-5, 6-10, 18, 18а;
вул. Ставкова, 1-7, 2;
вул. Камчатська, 2-12;
вул. Олександра Чернікова, 1-9, 2-8;
вул. Павла Полуботка, 1-17, 2-8;
вул. Леваневського, 10-34, 15-41;
вул. Романа Шухевича, 1-15;
вул. Аптекарська балка, 16-22;
пер. Грецький, 4, 16;
пер. Сталевий, 2-6; пер.
Жоржинський, 1, 3, 4а, 4б, 5, 9.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Красноселовска, 1-81, 2,2 А, 2б-72;
вул. Крайова, 1-33, 2-26;
вул. Передова, 791-809.
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