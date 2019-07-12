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Увага! У Дніпрі масштабне відключення світла: адреси

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У понеділок, 15 липня кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Так, світло відключать у семи районах міста, повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

МариМедиа

Новини
На Дніпропетровщині знову подорожчає вода: опубліковані тарифи

Адреси, за якими не буде електроенергії:

Індустріальний район:

  • ул.Бутова 1-275,2-120.

Центральний район:

  • Пр.О.Поля, 1.

Соборний район:

  • пр.Гагаріна 151,155,157,159,161;

  • вул. Абхазька 1-7; 2,8,10.

Новокодацький район:

  • вул. Каменська, 22, 24;

  • вул. Возз'єднання, 25;

  • вул. Коксова, 12, 19;

  • вул. Алмазна, 1;

  • вул. Київська, 1-21, 2-42;

  • вул. Сухановська, 1, 2, 4;

  • вул. Металургійна, 1-7, 2, 6, 8;

  • вул. Докучаєва, 1-17, 4-18;

  • вул. Добролюбова, 1-21, 2-22;

  • вул. Білоріченська, 1-31, 2-16;

  • вул. Героїв революції, 2-26, 3-23.

Чечелівський район:

  • вул. Перлова, 1-31, 2-12;

  • вул. Заповідна, 1-23, 2-36;

  • пер. Заповідний, 1-13, 2-8;

  • ул. Безлесна, 18-84, 19-37, 45-87;

  • вул. Мальовнича Балка, 1-51, 2-52;

  • вул. Загорянська, 3-5, 6-10, 18, 18а;

  • вул. Ставкова, 1-7, 2;

  • вул. Камчатська, 2-12;

  • вул. Олександра Чернікова, 1-9, 2-8;

  • вул. Павла Полуботка, 1-17, 2-8;

  • вул. Леваневського, 10-34, 15-41;

  • вул. Романа Шухевича, 1-15;

  • вул. Аптекарська балка, 16-22;

  • пер. Грецький, 4, 16;

  • пер. Сталевий, 2-6; пер.

  • Жоржинський, 1, 3, 4а, 4б, 5, 9.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Красноселовска, 1-81, 2,2 А, 2б-72;

  • вул. Крайова, 1-33, 2-26;

  • вул. Передова, 791-809.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі подорожчала вода: озвучені нові тарифи.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТЕК Мережі
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