У понеділок, 15 липня кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Так, світло відключать у семи районах міста, повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла МариМедиа

Адреси, за якими не буде електроенергії:

Індустріальний район:

ул.Бутова 1-275,2-120.

Центральний район:

Пр.О.Поля, 1.

Соборний район:

пр.Гагаріна 151,155,157,159,161;

вул. Абхазька 1-7; 2,8,10.

Новокодацький район:

вул. Каменська, 22, 24;

вул. Возз'єднання, 25;

вул. Коксова, 12, 19;

вул. Алмазна, 1;

вул. Київська, 1-21, 2-42;

вул. Сухановська, 1, 2, 4;

вул. Металургійна, 1-7, 2, 6, 8;

вул. Докучаєва, 1-17, 4-18;

вул. Добролюбова, 1-21, 2-22;

вул. Білоріченська, 1-31, 2-16;

вул. Героїв революції, 2-26, 3-23.

Чечелівський район:

вул. Перлова, 1-31, 2-12;

вул. Заповідна, 1-23, 2-36;

пер. Заповідний, 1-13, 2-8;

ул. Безлесна, 18-84, 19-37, 45-87;

вул. Мальовнича Балка, 1-51, 2-52;

вул. Загорянська, 3-5, 6-10, 18, 18а;

вул. Ставкова, 1-7, 2;

вул. Камчатська, 2-12;

вул. Олександра Чернікова, 1-9, 2-8;

вул. Павла Полуботка, 1-17, 2-8;

вул. Леваневського, 10-34, 15-41;

вул. Романа Шухевича, 1-15;

вул. Аптекарська балка, 16-22;

пер. Грецький, 4, 16;

пер. Сталевий, 2-6; пер.

Жоржинський, 1, 3, 4а, 4б, 5, 9.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Красноселовска, 1-81, 2,2 А, 2б-72;

вул. Крайова, 1-33, 2-26;

вул. Передова, 791-809.

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