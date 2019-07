Увага! На Дніпро насуваються дощі з грозами і шквальний вітер

У Дніпрі з 25 липня по 5 серпня оголосили штормове попередження.

На території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі

