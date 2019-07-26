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Увага! На Дніпро насуваються дощі з грозами і шквальний вітер

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У Дніпрі з 25 липня по 5 серпня оголосили штормове попередження.

На території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Дніпрі

Погода в Дніпрі

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26 липня буде мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 12-17 градусів, вдень 24-29 градусів. По місту вночі буде 14-16 градусів, а вдень 26-28 градусів.

27 липня місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе 12-17 градусів, а вдень 24-29 градусів.

28 липня пройде без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 12-17 градусів, а вдень 26-31 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Дніпра на весь день відключать воду: список адрес.

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Україна Дніпро
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Дніпро погода
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