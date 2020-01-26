Увага діти! У Дніпрі встановлюють фігурки школярів біля пішохідних переходів. Фото

У Дніпрі на ж/м Ломівський біля одного з пішохідних переходів з'явилися пластикові фігурки дітей.
Перехід, де були встановлені фігурки, веде до школи №134. Про це повідомили в Telegram-каналі Х ** вий Дніпро.
Таким чином, розраховують додатково привернути увагу водіїв до того, що переходом користується велика кількість дітей і тут необхідна особлива увага.
Фігурки дітей у пішохідних переходів
Telegram/Х ** вий Дніпро
Фігурки дітей у пішохідних переходів
Telegram/Х ** вий Дніпро
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі затримали водія, який збив двох пішоходів на переході. В результаті удару пішоходи загинули на місці.
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