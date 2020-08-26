"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд із Дніпра

Софія Закревська Життя міста 10:30, 26.08.2020

У вівторок, 25 серпня, "Укрзалізниця" анонсувала запуск нового поїзда з Дніпра.

Потяг №828/827 курсуватиме з Дніпра до Кривого Рогу і назад. Поїзд відправлятиметься щодня, окрім суботи, повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Новий поїзд відправлятиметься з Дніпра о 18:20 і прибуватиме до Кривого Рогу о 21:25. Відправлення потяга з Кривого Рогу – о 06:43, прибуття до Дніпра – о 09:20. По дорозі поїзд зупинятиметься в Кам'янському та Верхівцевому.

Нагадаємо, що в період карантину всі пасажири і співробітники "Укрзалізниці" зобов'язані користуватися засобами індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів забезпечує бригада поїзда, яка в разі виявлення порушень може звернутися за допомогою до Національної поліції України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі накрили склад контрабандних стероїдів з Азії. СБУ заблокувала діяльність транснаціонального злочинного угруповання.

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