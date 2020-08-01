Україну розділили на чотири карантинні зони: де Дніпро і область

У п'ятницю, 31 липня, регіони України розділили на чотири зони в залежності від нинішньої епідемічної ситуації.

Вся Дніпропетровська область за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій потрапила до "зеленої" карантинної зони. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Зелена" зона вважається найбезпечнішою. При цьому в Дніпрі і області як і раніше потрібно перебувати в громадських місцях в масках або респіраторах, а пасажири в громадському транспорті повинні займати тільки сидячі місця. Проведення масових заходів можливе лише за умови не більше однієї людини на п'ять квадратних метрів, а робота кінотеатрів - при заповненості на 50%.

В інших карантинних зонах будуть діяти більш жорсткі заходи безпеки. Чинності вони наберуть у понеділок, 3 серпня. Щотижня комісія переглядатиме дані і оновлюватиме їх.

Карантинні зони України moz.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україну поділили на "зелену", "помаранчеву", "жовту" і "червону" зони карантину.