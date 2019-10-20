Українці доїхали до Берліна на саморобному електрокарі

Троє українців вирушили в подорож з Дніпра до Берліна на саморобному електрокарі, який представляв собою модифіковану "Таврію".

Детальніше про це розповіли в сюжеті ТСН.

Українці переобладнали стареньку "Таврію" в електрокар і доїхали до Берліна ТСН

Чоловіки самостійно переробили автомобіль в своєму гаражі і не вірили в успіх задуму. Маршрут ентузіастів пролягав через Київ, Рівне та Львів, звідки вони вирушили до Польщі. Але не обійшлося і без пригод - в Польщі машина зламалася.

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Модифікована "Таврія" здолала 3700 кілометрів по Європі і все це - без шкоди для навколишнього середовища. Ентузіасти витратили 4 місяці роботи і 5 тисяч доларів на розробку авто.

Що стосується технічних даних машини, то потужність акумуляторів - 20 кВт \ год. Їх вистачає, щоб розігнатися до 110 кілометрів на годину, а запас ходу складає близько 300 кілометрів, ще 200 можна проїхати завдяки пауер-банку.

"Навіть на звичайному заводському електромобілі це важке випробування - проїхати такий маршрут. Навіть на Tesla це дуже важко. А на саморобному цього ніхто не робив", - розповів один з учасників пробігу Олексій Полтавець.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Tesla поставила новий рекорд за кількістю проданих авто.

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