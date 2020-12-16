Українка з рідкісною аутоімунною хворобою народила здорову дитину

Українка з рідкісним аутоімунним захворюванням – гранулематоз Вегенера народила здорову дитину в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Це важка хвороба, яка без своєчасного початку лікування призводить до смертельних наслідків протягом 6-12 місяців, розповіла лікарка медзакладу Ольга Фандєєва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Народження дитини у таких хворих – виняток, оскільки жінка під час вагітності та пологів має високий ризик ускладнень.

"Але це не злякало нашу Богдану. Позитивна, весела, сильна духом, вона своїм оптимізмом зуміла зарядити всіх навколо. Було проведено консиліум із профільними фахівцями лікарні, порадившись, запропонували оперативну тактику ведення пологів. Але незважаючи на складні проблеми, акушери-гінекологи, ретельно все проаналізувавши, ухвалили рішення, що жінка повинна народжувати самостійно, щоб уникнути багатьох післяопераційних ускладнень", – розповіла медикиня.

Завдяки зусиллям лікарів і витримці молодої матері, на світ з'явився здоровий хлопчик.

Жінка з рідкісним захворюванням народила здорову дитину. Ольга Фандєєва у Facebook

Малюк з'явився на світ у Дніпрі. Ольга Фандєєва у Facebook

Скріншот. Ольга Фандєєва у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Черкасах жінка з COVID-19 народила дитину на землі під закритою лікарнею. Як пояснили медики, вийти до породіллі відразу вони не могли, тому що захисний костюм потрібно довго одягати.