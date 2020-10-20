Українець розповів про симптоми COVID-19: нюх не повернувся через місяць, очі "вичавлювало"

Житель Дніпропетровщини Ігор Матвій перехворів коронавірусом і розповів про симптоми захворювання.

На своїй сторінці в Fаcebook чоловік написав, що переніс легку форму COVID-19, однак почувався погано.

"Нюх не повернувся через 30 днів. Я не знаю, яка вона, ваша кава. Просто вранці п'ю солодку коричневу водичку, від якої швидко прокидаюся. І їсти не хотілося днів 10. І хребет мій "виймало", і очі "вичавлювало". І кашляю досі", – описав свої симптоми Матвій.

Позитивний на антитіла до COVID-19. Ігор Матвій в Facebook

Він зазначив, що під час лікування стежив за "червоними прапорцями" – симптоми, при яких необхідно телефонувати лікарю або викликати "швидку". Чоловік додав, що висока температура піднімалася лише кілька разів.

"Так, це проста вірусна хвороба, яка тебе послаблює так, що ти можеш померти від чогось іншого. Я ні за що не хочу більше так хворіти. Бережіть себе", – додав Матвій.

Чоловік перехворів коронавірусом. Ігор Матвій в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, дніпрянка Анастасія Золотарьова перемогла коронавірус і детально описала симптоми COVID-19, проходження тесту, відвідування лікаря, лікування і розвиток захворювання.