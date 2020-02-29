Українець подав до суду на Росію через загибель сина на Донбасі. Відео

Військовий пенсіонер з Дніпра подає позов до Європейського суду з прав людини, щоб стягнути з Російської Федерації компенсацію за загибель сина.

Після загибелі сина 58-річний Анатолій Корнієнко пішов до Збройних Сил України, де прослужив 5 років. Про повідомили в сюжеті Суспільне. Дніпро.

Анатолій розповів, що збирати докази йому допомагали хлопці, які служили з його сином, і громадські організації. Цих доказів вистачило, щоб виграти справу в Індустріальному районному суді Дніпра.

Щоб домогтися стягнення моральної шкоди з держави-агресора, вирішив судитися в Європейському суді. Синові Анатолія - Євгену було 22, коли він загинув під час мінометного обстрілу в районі Вуглегірська.

Анатолій Корнієнко Суспільне.Дніпро/Скріншот із видео

"12 серпня 2014 він мені передзвонив о 11:30, каже: вийшли з третьої зачистки міста. Каже, багато сепарів. І потім десь через півтори години дзвінок. Ми з ним домовилися, що він дзвонить, я відключаюся і йому передзвонюю, і дзвонив я йому до 18 годин. Потім хтось із солдатів взяв трубку і говорить: "Петрович, ваш син загинув", - розповів батько.

Індустріальний районний суд Дніпра юридично визнав факт загибелі його сина в результаті агресії Російської Федерації проти України. Тепер чоловік буде звертатися до Європейського суду з прав людини, щоб вимагати моральної компенсації в 2 мільйони гривень.

"Існують різні конвенції про виконання рішень на території України або на території іноземних держав, які є учасниками конвенції. Однак жодна з цих конвенцій не передбачає стягнення коштів з держави, якщо сама держава буде заперечувати проти виплати компенсації. Тобто механізм примусового стягнення з іншої держави відсутня. Немає сенсу звертатися до національних судів, а треба безпосередньо звертатися до Європейського суду, щоб виконати потім таке рішення", - прокоментувала адвока Марина Кіпті.

Також Марина Кіпті каже, що зазвичай такі справи в Європейському суді з прав людини йдуть роками, але якщо справа візьмуть до розгляду, то можна вважати, що є шанс на перемогу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі розшукують зниклого військовослужбовця 39-річного Євгена Сеника, який брав активну участь в зоні ООС. Останній раз чоловік виходив на зв'язок зі своєю матір'ю 19 лютого і повідомив, що знаходиться на роботі на вулиці Береговій.

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