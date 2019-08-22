У великому районі Дніпра відключать світло: список вулиць

У Дніпрі 23 серпня відключать електрику в одному з районів міста.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Pixabay

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

пров. Альпійський, 1-5, 5а, 4-10;

вул. Алтайська, 4а, 13, 19;

вул. Гомельська, 4-12, 15-29;

вул. Виборзька, 14;

вул. Щепкіна, 34, 39, 39К;

вул. Могилевська, 3-11;

вул. Метробудівська 12, 15, 17а, 19, 19б;

ж/м Покровський, 1, 2, 3а;

вул. Юрія Кондратюка, 7, 9, 11;

б-р Рубіновий, 5, 7, 7а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд і президент Володимир Зеленський взяли рішення, які дозволять знизити ціни на електроенергію на 15-20%.

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