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У великому районі Дніпра відключать світло: список вулиць

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У Дніпрі 23 серпня відключать електрику в одному з районів міста.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

Pixabay

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Тарифи зростуть: українці платитимуть за електроенергію по-новому

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • пров. Альпійський, 1-5, 5а, 4-10;

  • вул. Алтайська, 4а, 13, 19;

  • вул. Гомельська, 4-12, 15-29;

  • вул. Виборзька, 14;

  • вул. Щепкіна, 34, 39, 39К;

  • вул. Могилевська, 3-11;

  • вул. Метробудівська 12, 15, 17а, 19, 19б;

  • ж/м Покровський, 1, 2, 3а;

  • вул. Юрія Кондратюка, 7, 9, 11;

  • б-р Рубіновий, 5, 7, 7а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд і президент Володимир Зеленський взяли рішення, які дозволять знизити ціни на електроенергію на 15-20%.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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