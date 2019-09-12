У центрі Дніпра з'явилися капкани: що відбувається

На Європейській площі в Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля", покликана підтримати українських політв'язнів у російських в'язницях.

У центрі міста встановили інсталяцію у вигляді капканів, які символізують пастки, в яких опинилися наші співвітчизники, передає OBOZREVATEL.

У центрі Дніпра встановили капкани

Організатори та учасники акції хочуть привернути увагу українців до проблеми політв'язнів, які все ще утримуються в Росії.

Акція запланована в 10 містах, а Дніпро - 6-те місто, в якому вона проходить.

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

Інсталяцію та інформаційний намет встановили на Європейській площі близько 11 години 12 вересня. Кілька дівчат-волонтерів спілкуються з людьми і роздають газети і листівки з матеріалами про політв'язнів та репресії проти українців в Росії та анексованому нею Криму.

Більш того, всі бажаючі можуть написати невеликий лист на підтримку співгромадян, які утримуються в російських в'язницях.

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

Волонтери розказали, що за час акції в Дніпрі та інших містах вони зібрали близько 400 листів.

За їх словами, дніпряни з інтересом поставилися до ідеї і багато хто переживає за співвітчизників, які опинилися в біді.

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Волонтери будуть перебувати на площі до 18:00, і всі бажаючі можуть написати листи, які потім передадуть ув'язненим.

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

У Дніпрі проходить акція "В'язні Кремля"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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