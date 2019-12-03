У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві: фото і подробиці

У Дніпро 3 грудня прибув арт-об'єкт, який побував у всіх куточках України і навіть за її межами.

Робота румунського скульптора Богдана Раці під назвою "Middle Way" прикрасила площу біля Театру опери та балету. Про це повідомляє Інформатор.

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві Колаж

Синя рука вже встигла побувати в Києві, Миколаєві та навіть у Лісабоні. Примітно також те, що обидві її сторони – тильні. Скульптура символізує дружбу і спілкування, а її колір – надію, проте в народі прийнято давати їй куди більш цікаві тлумачення. Так, багато хто побачив у ній відсилку на "руку Кремля".

На відкритті об'єкта були присутні заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірина Грицай, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, посол Румунії в Україні Крістіан-Леон Цуркану і представники консульства Румунії в Дніпрі. Відкриття скульптури від румунського художника збіглося з призначенням у Дніпропетровській області першого почесного консула Румунії в Україні.

"Важливо, що Румунія, на відміну від інших західних сусідів, вирішила призначити почесного консула не в регіонах держави, де компактно живуть українці румунського походження, а в Дніпропетровській області, яка є флагманом України", – зазначив Божок.

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві Інформатор

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві Інформатор

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві Інформатор

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