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3 грудня • оновлено в 20:29
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У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві: фото і подробиці

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У Дніпро 3 грудня прибув арт-об'єкт, який побував у всіх куточках України і навіть за її межами.

Робота румунського скульптора Богдана Раці під назвою "Middle Way" прикрасила площу біля Театру опери та балету. Про це повідомляє Інформатор.

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві

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Синя рука вже встигла побувати в Києві, Миколаєві та навіть у Лісабоні. Примітно також те, що обидві її сторони – тильні. Скульптура символізує дружбу і спілкування, а її колір – надію, проте в народі прийнято давати їй куди більш цікаві тлумачення. Так, багато хто побачив у ній відсилку на "руку Кремля".

На відкритті об'єкта були присутні заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірина Грицай, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, посол Румунії в Україні Крістіан-Леон Цуркану і представники консульства Румунії в Дніпрі. Відкриття скульптури від румунського художника збіглося з призначенням у Дніпропетровській області першого почесного консула Румунії в Україні.

"Важливо, що Румунія, на відміну від інших західних сусідів, вирішила призначити почесного консула не в регіонах держави, де компактно живуть українці румунського походження, а в Дніпропетровській області, яка є флагманом України",зазначив Божок.

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві

Інформатор

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві

Інформатор

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві

У центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор у Києві

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві пам'ятник відомому єврейському письменнику осквернили свастикою. На думку відомого журналіста Айдера Муждабаєва, це була російська провокація.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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