У центрі Дніпра звели величезний кран для будівництва метро. Фото

У суботу, 18 січня, в Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького змонтували кран для будівництва станції метрополітену.

Монтаж портального крана був завершений достроково. Про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

"Монтаж портального крана на стовбурі №15-біс закінчений достроково. З ранку руху трамваїв і транспорту по проспекту Яворницького буде відновлено", - написав Михайло Лисенко.

Монтаж крана Facebook/Михайло Лисенко

Монтаж крана Facebook/Михайло Лисенко

Монтаж крана Facebook/Михайло Лисенко

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра перекриють рух транспорту по центральному проспекту. Перекриття було пов'язано з монтажем портального крана, необхідного для будівництва метрополітену.

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