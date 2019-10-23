У центрі Дніпра зміняться кінцеві зупинки двох маршрутів: деталі

У Дніпрі з 24 жовтня кінцеві зупинки маршрутів №43 (ж/м Північний - Центр) та №98 (с. Шевченка - Центр) переїдуть в інше місце.

Зміни пов'язані з заміною рухомого складу на великі і середні автобуси. Про це повідомив завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Іван Васючков на своїй сторінці в Facebook.

У центрі Дніпра зміняться кінцеві зупинки двох маршрутів РИА новости

Так, тепер кінцеві зупинки вищезазначених автобусних маршрутів будуть розташовуватися не біля ТЦ "Новий центр", а на площі Успенській. Всі зміни в маршруті позначені на картах.

У центрі Дніпра перенесуть кінцеві зупинки двох маршрутів Facebook Івана Васючкова

У центрі Дніпра перенесуть кінцеві зупинки двох маршрутів Facebook Івана Васючкова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі маршрутник "зчепився" з пасажиркою. 18 жовтня водій маршрутного таксі №37 погрожував жінці, яка оплатила проїзд і вимагала здачу. Він вирішив привласнити гроші собі, а втихомирити обурення жінки погрожував за допомогою поліції.

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