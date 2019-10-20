У центрі Дніпра змінився дорожній рух: подробиці

Незручності носять тимчасовий характер.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Будьте уважнішими на дорогах

У зв'язку з подією в "Дніпровської політехніці" організація дорожнього руху по вулиці Героїв Крут від вулиці Академіка Чекмарьова до проспекту Дмитра Яворницького буде змінена.

Facebook: патрульні поліція Дніпропетровської області

Як повідомляють в Патрульній поліції в Дніпропетровській області, рух на даних вулицях буде змінено на одностороннє в напрямку головної дороги на перехресті вулиці Академіка Чекмарьова та Героїв Крут. Крім того, там будуть встановлені характерні дорожні знаки.

Маршрутки та автобуси також курсуватимуть за новим маршрутом:

-з ін. Д. Яворницького: вул. Гончара, вул. Паторжинського, вул. Чекмарьова, вул. Героїв Крут, пр. Д. Яворницького і далі за стандартним маршрутом.

- з пр. Гагаріна: вул. Чекмарьова, вул. Героїв Крут, від пам'ятника генералу Пушкіну (Танк) вниз по стандартному маршруту.

Водіїв міста просять бути уважнішими і планувати поїздки по даному маршруту заздалегідь з урахуванням обставин.

Як писав OBOZREVATEL, 5 жовтня, в другому гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" тріснула одна зі стін будівлі.

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